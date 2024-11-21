"Тренерский штаб вообще не получает премиальных за эти матчи. А футболисты точно не играют за деньги. Но такие выплаты есть? Честно говоря, даже не знаю. Точно знаю про тренерский штаб, что у нас ничего нет", - приводит слова Писарева "Матч ТВ".
Сборная России под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным в ноябре 2024 года в рамках очередного учебно-тренировочного сбора провела два товарищеских матча. 15 ноября в Краснодаре со счётом 11:0 была обыграна сборная Брунея, а 19 ноября в Волгограде со счётом 4:0 россияне оказались сильнее сборной Сирии.
Следующий сбор национальной команды, по планам, должен состояться в марте 2025 года. Официальной информации о будущих соперниках сборной России на данный момент нет.
Писарев признался, что у тренеров сборной России нет выплат за товарищеские матчи
Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал новость о том, что игроки сборной России получают по 200 тысяч рублей за участие в товарищеском матче.
Фото: РФС