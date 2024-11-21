"Карпин четко дал понять, что сборная ни для кого не закрыта. Кто обладает правами и возможностью играть. Не только российский паспорт, но и футбольное гражданство должно быть оформлено. Если это лучший на этой позиции футболист, то он может быть вызван. Если Валерий Георгиевич увидит, что на этой позиции он лучше, то, конечно, Сантос получит вызов", - приводит слова Писарева "Матч ТВ".
Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос родом из Бразилии, но в октябре 2024 года он вступил в российское гражданство и перестал считаться легионером в матчах Российской Премьер-Лиги. 30-летний футболист выступает в составе "Зенита" с июля 2019 года и в настоящее время является капитаном команды.
Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью пролонгации на еще один год. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дугласа Сантоса составляет 12 млн евро.
Писарев: Дуглас Сантос получит вызов в сборную России, если Карпин увидит, что он лучше на этой позиции
Тренер сборной России Николай Писарев высказал о возможности вызова в национальную команду защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"