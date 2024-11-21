"Рановато мы о нем заговорили, многие его уже возвели на какой-то пьедестал. Напрасно мы это делаем, еще возомнит о себе многое. Он неплохой парень, но ему нужно еще очень много работать над собой и своей психикой. Многие молодые футболисты уже получают колоссальные деньги, это бывает тяжело выдержать. Это нарушает психику, а она у него еще до конца не сформирована. Он еще маленький, ему всего 19 лет", - приводит слова Пономарева "РИА Новости".
Алексей Батраков является футболистом московского "Локомотива", который выступает на позиции полузащитника. В текущем сезоне игрок, которому в июне исполнилось 19 лет, в официальных матчах "железнодорожников" 19 раз появлялся на поле и сумел 11 раз забить гол и 8 раз отметиться результативной передачей.
После первого круга Батраков является лучшим бомбардиром чемпионата России. Кроме того, полузащитник в ноябре дебютировал в составе взрослой сборной России и за два товарищеских матча один раз поразил ворота соперника.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 5 млн евро. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан на срок до конца сезона-2026/27.
Пономарев обеспокоился за психику Алексея Батракова на фоне постоянных разговоров о нём в СМИ
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал ажиотаж, который возник вокруг полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"