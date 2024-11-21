"Клубу нужно искать острого и забивного форварда. К сожалению, Воробьёв нестабилен, но у него так было и в "Оренбурге". Один матч проведёт нормально, два других провалит. У Сулейманова то же самое. Они и по стиле похожи и по мастерству. Может, Воробьёв более техничный, но Сулейманов более напористый, выступает джокером. Так что сейчас "Локомотив", можно сказать, остался без нападающих", — приводит слова Наумов Legalbet.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" в 15 матчах забил 30 мячей и набрал 34 очка. На данный момент команда Михаила Галактионова с этими показателями занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре "железнодорожники" 23 ноября на выезде сыграют против московского "Спартака", который сейчас с 28-ю очками располагается на пятой строчке. Главный судья Кирилл Левников должен дать стартовый свисток в 18:00 по московскому времени.
"Команда осталась без нападающих". Наумов призвал "Локомотив" к поискам острого и забивного форварда
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о текущей линии атаки "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"