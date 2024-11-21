"Спартак" способен на многое. Понятно, что не всегда все получается, но у красно-белых были матчи, которые можно назвать эталоном. Правда, таких не много. Но в противостоянии с "железнодорожниками" мотивация может захлестнуть хозяев, и они выдадут отличную игру", - приводит слова Игнатьева "Евро-Футбол.Ру".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деняа Станковича, который возглавил команду в межсезонье, в 15 матчах набрал 28 очков и после первого круга расположился на пятом месте в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 23 ноября на своём поле встретятся с московским "Локомотивом". который за 15 туров набрал 34 очка и сейчас занимает третью строчку.
Борис Игнатьев: "Спартак" способен на многое, у красно-белых были эталонные матчи
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о московском "Спартаке" перед матчем 16-го тура РПЛ против "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"