"Спартак" сейчас не способен навязать борьбу за чемпионство, это очевидно. У них несбалансированный состав. Не могут играть топ-матчи. Системно играют хорошо и качественно, но с топами не могут. Не хватает переходной фазы, в обороне и в атаке всегда проблемы. У них не хватает баланса для борьбы за чемпионство", - приводит слова Геркуса "РБ Спорт".
В первых 15 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" 8 раз победил, 4 раза сыграл вничью, 3 раза проиграл (разница мячей составила 25:12). В результате красно-белые набрали 28 очков, с которыми по итогам первого круга расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от занимающего сейчас первое место футбольного клуба "Краснодар" составляет девять очков.
В последний раз московский "Спартак" становился чемпионом России в сезоне-2016/17. Всего на счету красно-белых 10 российских и 12 советских чемпионских титулов.
Илья Геркус назвал, чего не хватает "Спартаку" для борьбы за чемпионство
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о выступлении московского "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"