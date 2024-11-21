"Если бы у меня были обиды, я бы с ним не разговаривал и не включал бы его в расширенный состав сборной. На кого или на что мне обижаться? Я могу обижаться на какого-то тренера, на президента клуба. Но точно не на игрока", - приводит слова Карпина "РБ Спорт".
Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России по футболу с июля 2021 года. С того времени нападающий Артём Дзюба ни разу не сыграл в составе национальной команды.
В одном из недавних интервью 36-летний форвард тольяттинского "Акрона" заявил о своём желании вернуться в сборную России и побить рекорд по забитым за нее голам. Ближайшие матчи российская сборная предварительно проведёт в марте 2025 года.
Валерий Карпин отрицает наличие у него обиды на Артёма Дзюбу
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, есть ли у него обиды на нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбу.
Фото: ФК "Ростов"