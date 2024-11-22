- Глебов - самый умный футболист, с которым я работал? Не могу так сказать. Самый внимательный, дисциплинированный - это да. Не тупенький (смеется). Один из самых умных, можно так сказать, - цитирует Карпина "РБ Спорт".
25-летний Глебов выступает за "Ростов" с 2019 года. Всего опорный полузащитник провел за донскую команду 187 матчей во всех турнирах, записал на свой счет 12 голов и 16 результативных передач. Трудовой договор Глебова с "Ростовом" рассчитан до середины 2028 года.
В этом сезоне Глебов выходил на поле в составе "Ростова" в 14-ти матчах и забил один гол. Его команда 23 ноября встретится в гостях с ЦСКА в рамках 16-го тура РПЛ, начало игры запланировано на 14:15 мск.
Команда Валерия Карпина в текущем сезоне в 15-ти турах набрала 17 баллов и идет на восьмой строчке в таблице РПЛ.
Карпин: Глебов - самый внимательный и дисциплинированный футболист из тех, с кем я работал
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о хавбеке своей команды Даниле Глебове.
Фото: ФК "Ростов"