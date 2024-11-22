- Такая игра, вывеска сама подразумевает, что в этом матче может быть все, определенное дерби. "Спартаку" некуда отступать, да и еще непонятно, сыграет ли Бабич. Поэтому конкретики пока нет. Конечно, это потеря для "Спартака", но игроки пониже уровнем могут закрыть эту дыру, - цитирует Балахнина Vprognoze.ru.
"Спартак" в этом сезоне набрал 28 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив", у которого на шесть очков больше, замыкает тройку лидеров чемпионата России.
Ранее была информация, что сербский защитник красно-белых Срджан Бабич рискует пропустить дерби из-за повреждения. Перед матчем с "Локомотивом" футболист тренируется, но с ограничениями. Встреча 16-го тура пройдет на стадионе "Спартака" в ближайшую субботу, начало матча - в 18:00 по столичному времени.
Балахнин - о дерби "Спартак" - "Локомотив": вывеска сама подразумевает, что в этом матче может быть все
Российский тренер Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ