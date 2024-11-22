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"Нужно по максимуму использовать свои игровые ресурсы". Аршавин посоветовал "Зениту" не оглядываться на соперников

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Экс-капитан сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин высказался о выступлении сине-бело-голубых в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зениту" сейчас не надо оглядываться на других, это сильная команда. Нужно по максимуму использовать свои игровые ресурсы и постараться победить, - передает слова Аршавина "Спорт день за днем".

"Зенит" выигрывал золотые медали в шести последних сезонах РПЛ. В этом сезоне команда Сергея Семака в 15-ти турах набрала 36 очков и идет на втором месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате "Краснодар", набравший 37 баллов.

Завтра, 23 ноября, клуб с берегов Невы в Оренбурге сыграет с местным клубом в рамках 16-го тура РПЛ, начало матча запланировано на 12:00 по московскому времени.

Напомним, перед международной паузой в 15-м туре "Зенит" в гостях победил "Ахмат" со счетом 2:1.

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