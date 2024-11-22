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Газзаев: не скидываю "Локомотив" со счетов в чемпионской гонке

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Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев считает, что у "Локомотива" есть шансы на золотые медали по итогам этого сезона.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Молодежь "Локомотива" растет, я вижу ее прогресс. Так что я не скидываю "Локомотив" со счетов в чемпионской гонке, команда заслуженно набирает свои очки, - передает слова Газзаева Metaratings.ru.

Напомним, перед международной паузой "Локомотив" дома взял верх над "Факелом" (2:1) в рамках 15-го тура РПЛ. В активе "железнодорожников" на данный момент 34 балла, клуб располагается на третьей строчке в таблице.

В следующем туре коллектив Михаила Галактионова в гостях сыграет против "Спартака", дерби пройдет в субботу, начало игры запланировано на 18:00 по столичному времени.

Локомотив
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