Карпин: "Спартак" хочет Глебова? Я тоже много чего хочу. Может, самолет хочу

- "Спартак" хочет Глебова? Я тоже много чего хочу. Может, самолет хочу, но денег нет. Если это вопрос переговоров, значит, пускай разговаривают. У Глебова долгий контракт. Его перспективы — играть в "Ростове". Он же подписал договор.
Данил Глебов, играющий на позиции опорного полузащитника, защищает цвета "Ростова" с начала 2019 года. Его нынешнее трудовое соглашение с ростовским клубом рассчитано до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 25-летнего хавбека в 8 миллионов евро. В этом сезоне Глебов отметился одним забитым мячом в 19 матчах за желто-синих в РПЛ и Кубке России.
Источник: "РБ Спорт"