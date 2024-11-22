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Карпин: "Спартак" хочет Глебова? Я тоже много чего хочу. Может, самолет хочу

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал желание "Спартака" подписать капитана желто-синих Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
- "Спартак" хочет Глебова? Я тоже много чего хочу. Может, самолет хочу, но денег нет. Если это вопрос переговоров, значит, пускай разговаривают. У Глебова долгий контракт. Его перспективы — играть в "Ростове". Он же подписал договор.

Данил Глебов, играющий на позиции опорного полузащитника, защищает цвета "Ростова" с начала 2019 года. Его нынешнее трудовое соглашение с ростовским клубом рассчитано до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 25-летнего хавбека в 8 миллионов евро. В этом сезоне Глебов отметился одним забитым мячом в 19 матчах за желто-синих в РПЛ и Кубке России.

Источник: "РБ Спорт"

Валерий Карпин
Данил Глебов
Ростов
Спартак
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