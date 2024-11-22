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Нападающий "Пари НН" Боселли: теряет очки не конкретный игрок или линия, а все мы

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Форвард "Пари НН" Хуан Боселли поделился мнением о том, почему нижегородцы часто пропускают в концовках матчей.
Фото: ФК "Пари НН"
- Не думаю, что это вина определённой группы игроков — это ответственность всех нас. Теряет очки не конкретный игрок или линия, а все мы. Надо просто исправлять ошибки, атаковать на последних минутах больше, не выключать внимание.

После 15 сыгранных туров "Пари Нижний Новгород" набрал 15 очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команду Виктора Гончаренко отделяет на данный момент всего три очка. В это воскресенье, 14 ноября, нижегородцы примут на своем поле в рамках 16-го тура чемпионата России махачкалинское "Динамо". Игра на стадионе "Нижний Новгород" начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

Нижний Новгород
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