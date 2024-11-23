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Дзюба: Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Роналду

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Форвард "Акрона" Артем Дзюба после поражения от "Рубина" высказался о форварде казанской команды Мирлинде Даку.
Фото: ФК "Акрон"
- Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Криштиану. Голы сами себе привозим, так нельзя. Самые лёгкие голы, самые дешёвые — у нас. Нужно это убирать. Проиграли сегодня без вопросов, - цитирует 36-летнего нападающего "Акрона" "Матч ТВ".

Напомним, встреча прошла вчера, 22 ноября и завершилась крупной победой "Рубина" со счетом 3:0, Даку стал автором двух забитых мячей.

На данный момент "Рубин" имеет в своем активе 22 очка и идет на седьмой строчке в таблице РПЛ. "Акрон с 16 очками занимает девятое место в чемпионате России.

Дзюба выступает за тольяттинскую команду с сентября этого года. В восьми матчах форвард дважды поразил ворота соперников и трижды ассистировал партнерам.

Артем Дзюба
Мирлинд Даку
Акрон
Рубин
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