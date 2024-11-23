- Мы играем каждый матч на победу. А уже после 30-го тура мы будем смотреть, какое место мы заняли, - цитирует футболиста "армейцев" "Матч ТВ".
В этом сезоне РПЛ 25-летний Дивеев принял участие в 15-ти поединках и отметился пятью забитыми мячами. Также защитник получил одну желтую карточку.
ЦСКА после первого круга с 27 баллами располагается на шестом месте в турнирной таблице. В следующем туре коллектив Марко Николича на своем поле примет "Ростов", встреча 16-го тура РПЛ пройдет 23 ноября, начало игры запланировано на 14:15 по московскому времени.
Дивеев - о шансах ЦСКА на чемпионство: после 30-го тура посмотрим, какое место займем
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о шансах на чемпионство для московской команды.
Фото: Официальный сайт РПЛ