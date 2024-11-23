- Понятно, что в "Зените", в новом коллективе ему сложнее. Болельщики тоже несладко его приняли. Это тоже накладывает отпечаток, хотя он сказал, что его это подстёгивает. Важно будет, как он сыграет весной, потому что пока "Зенит" и так набирает очки, - передает слова Аршавина Metaratings.
Соболев пополнил состав клуба с берегов Невы в летнее межсезонье, подписав контракт до середины 2027 года. 27-летний футболист провел за "Зенит" 12 матчей во всех турнирах и дважды поразил ворота соперников - оба мяча были забиты в Кубке России. В РПЛ нападающий пока не отличался.
Сегодня, 23 ноября, команда Соболева в гостях сыграет против "Оренбурга", начало матча 16-го тура РПЛ запланировано на 12:00 мск.
"Зенит" с 36 баллами занимает второе место в таблице чемпионата России, лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого 37 очков.
Аршавин: болельщики несладко приняли Соболева в "Зените". Это тоже накладывает отпечаток
Экс-капитан "Зенита" Андрей Аршавин высказался о форварде сине-бело-голубых Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"