Встреча 16-го тура между "Рубином" и "Акроном" прошла в Казани 22 ноября и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
- Не знаю, так вообще нельзя играть, как мы вышли в первом тайме. Я не узнавал своих партнеров, если честно, люди как будто были сами не свои. После игры в раздевалке некоторые признали свои ошибки и извинились, - передает слова Хубулова "Матч ТВ".
"Акрон" имеет в своем активе 16 баллов и располагается на девятой строчке в таблице. "Рубин" с 22 очками занимает седьмое место.
23-летний Хубулов в этом сезоне принял участие в 11-ти матчах и записал на свой счет три забитых мяча.
"Акрон" в следующем туре на своем поле примет "Оренбург", матч пройдет 30 ноября в рамках 17-го тура РПЛ, начало игры запланировано на 14:00 мск.
Форвард "Акрона" Хубулов - о поражении в матче с "Рубином": так вообще нельзя играть, как мы вышли в первом тайме
Нападающий "Акрона" Владимир Хубулов высказался об игре с "Рубином" в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"