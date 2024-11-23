Арбитр Кукуян: с полем все хорошо, играть ЦСКА и "Ростов" будут обычным мячом

- С полем все хорошо.
- Играть будут обычным мячом?
- Да, но если пойдет снег — все готово, - цитирует Кукуяна "Матч ТВ".
Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и "Ростовом" состоится сегодня, 23-го ноября, в 14:15 по московскому времени на "ВЭБ Арене". После 15-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками. Южане занимают 8-е место с 17-ю очками в своем активе. В 1-м туре чемпионата России команды сыграли вничью - 0:0.
Ранее сообщалось, что в Москве ожидается большое количество осадков. В РПЛ сообщали, что во время матчей могут использоваться контрастные мячи, а в случае ухудшения погоды встречи могут быть перенесены на резервные даты.