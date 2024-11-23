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Карпин - о победе над ЦСКА: первый тайм оценю на троечку, второй - на четверочку

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал волевую победу свой команды над ЦСКА в 16-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Ростов"
"Первый тайм оценю на троечку, второй — на четверочку. Многие вещи можно было делать лучше", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

"Ростов" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 16-го тура российской Премьер-лиги. Игра проходила в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 2:1. Команда Валерия Карпина уступала до 77-й минуты, однако вышедший на замену форвард Егор Голенков оформил дубль и принес ростовчанам победу. Отметим, это уже вторая подряд победа желто-синих в чемпионате после семиматчевой безвыигрышной серии.

Валерий Карпин
Ростов
ЦСКА
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