- Я доволен тем, как команда играла против лидера, горжусь всеми ребятами. Всегда хочу побеждать — не важно, с кем встреча. Это очень сложный соперник и отличный результат для нас.
В субботу, 23 ноября, состоялась игра в рамках 16-го тура чемпионата России между подмосковными "Химками" и "Краснодаром". Матч на стадионе "Химки Арена" завершился вничью - 2:2. Команда Франка Артиги уступала в счете, но сумела вырвать ничью на четвертой добавленной к основному времени встречи минуте благодаря точному удару с пенальти полузащитника Лукаса Веры.
Источник: "Матч ТВ"
"Сложный соперник и отличный результат для нас". Артига прокомментировал ничью с "Краснодаром"
Главный тренер "Химок" Франк Артига прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ с "Краснодаром" (2:2).
Фото: ФК "Химки"