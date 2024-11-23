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"Сложный соперник и отличный результат для нас". Артига прокомментировал ничью с "Краснодаром"

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Главный тренер "Химок" Франк Артига прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ с "Краснодаром" (2:2).
Фото: ФК "Химки"
- Я доволен тем, как команда играла против лидера, горжусь всеми ребятами. Всегда хочу побеждать — не важно, с кем встреча. Это очень сложный соперник и отличный результат для нас.

В субботу, 23 ноября, состоялась игра в рамках 16-го тура чемпионата России между подмосковными "Химками" и "Краснодаром". Матч на стадионе "Химки Арена" завершился вничью - 2:2. Команда Франка Артиги уступала в счете, но сумела вырвать ничью на четвертой добавленной к основному времени встречи минуте благодаря точному удару с пенальти полузащитника Лукаса Веры.

Источник: "Матч ТВ"

Химки
Краснодар
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