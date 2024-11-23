Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
1 - 2 1 2
РостовЗавершен
Химки
2 - 2 2 2
КраснодарЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Алания
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ТюменьЗавершен
Балтика
2 - 1 2 1
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
1 - 2 1 2
ЧелсиЗавершен
Астон Вилла
2 - 2 2 2
Кристал ПэласЗавершен
Борнмут
1 - 2 1 2
БрайтонЗавершен
Арсенал
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Фулхэм
1 - 4 1 4
ВулверхэмптонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
0 - 2 0 2
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
4 - 2 4 2
БетисЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
АлавесЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм
Жирона
4 - 0 4 0
Эспаньол1 тайм
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
0 - 5 0 5
ИнтерЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Ювентус2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
2 - 0 2 0
БохумЗавершен
Байер
5 - 2 5 2
ХайденхаймЗавершен
Вольфсбург
1 - 0 1 0
УнионЗавершен
Хоффенхайм
4 - 3 4 3
РБ ЛейпцигЗавершен
Боруссия Д
4 - 0 4 0
ФрайбургЗавершен
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Вердер1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
1 - 3 1 3
МарсельЗавершен
Сент-Этьен
0 - 0 0 0
Монпелье1 тайм
Реймс
23:00
ЛионНе начат

Вратарь "Химок" Кокарев: ничего не знаю про интерес и предложение "Боавишты"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Химок" Никита Кокарев прокомментировал информацию об интересе к нему португальской "Боавишты".
Фото: ФК "Химки"
"Ничего не знаю про интерес и предложение "Боавишты", не хотел бы комментировать", - приводит слова Кокарева "Матч ТВ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что российским вратарем "Химок" Никитой Кокаревым интересуется клуб из Португалии "Боавишта".

В текущем сезоне 21-летний голкипер провел за подмосковную команду 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых пропустил 26 мячей и четырежды отстоял на ноль. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Химки
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится