"Ничего не знаю про интерес и предложение "Боавишты", не хотел бы комментировать", - приводит слова Кокарева "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что российским вратарем "Химок" Никитой Кокаревым интересуется клуб из Португалии "Боавишта".
В текущем сезоне 21-летний голкипер провел за подмосковную команду 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых пропустил 26 мячей и четырежды отстоял на ноль. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
Вратарь "Химок" Кокарев: ничего не знаю про интерес и предложение "Боавишты"
Голкипер "Химок" Никита Кокарев прокомментировал информацию об интересе к нему португальской "Боавишты".
Фото: ФК "Химки"