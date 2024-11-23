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Гурцкая: Слишкович не должен работать в РПЛ. У него нет портфолио

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Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович не должен работать в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"Действительно, есть те, кто не должен работать в РПЛ, – я имею в виду иностранцев. Например, Владимир Слишкович. У него нет портфолио", - приводит слова Гурцкая "РБ Спорт".

Владимир Слишкович возглавил "Оренбург" 7 октября 2024 года. Под руководством боснийского специалиста оренбуржцы провели пять матчей, в которых не одержали ни одной победы, один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет -8 (4:12).

После 16 сыгранных туров "Оренбург" занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Команда Слишковича набрала 8 очков.

Оренбург
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