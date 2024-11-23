"Будем делать выводы. Пока не получается играть после пауз на сборные. Будем разбирать, почему так происходит вторую паузу подряд. Больше ничего говорить не буду", — приводит слова Нагорных Sport24.
23 ноября в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 состоялось очередное московское дерби - между "Спартаком" и "Локомотивом". Победителем из этой встречи вышли подопечные Деяна Станковича со счётом 5:2.
Матчам 16-го тура РПЛ предшествовала пауза на игры национальных сборных. В прошлый раз подобная пауза была перед матчами 12-го тура чемпионата России, когда "Локомотив" на выезде играл против подмосковных "Химок" и уступил со счётом 0:2. После 16 матчей у "железнодорожников" в активе 24 очка, которые позволяют на данный момент занимать третье место в турнирной таблице.
Юрий Нагорных - после разгрома "Локомотива" от "Спартака": будем делать выводы
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался после разгромного поражения "железнодорожников" в матче 16-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"