Напомним, встреча прошла в субботу и завершилась победой красно-белых со счетом 5:2. Барко отметился одним забитым мячом, еще четыре гола на свой счет записал форвард Манфред Угальде.
- Нужно продолжать играть, ещё много матчей. Если будем продолжать в том же духе – шансы на чемпионство есть, почему нет, - цитирует Барко "Советский спорт".
25-летний аргентинец выступает за столичный клуб с лета 2024 года. Барко провел за красно-белых 15 матчей в РПЛ, забил шесть голов и сделал шесть ассистов на партнеров. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.
"Спартак" имеет в своем активе 31 балл и располагается на третьей строчке в таблице российского чемпионата. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против "Краснодара", матч пройдет 1 декабря.
Барко: если будем продолжать в том же духе - шансы у "Спартака" на чемпионство есть
Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко высказался после победы над "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ