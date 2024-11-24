Встреча 16-го тура РПЛ прошла в субботу и завершилась со счетом 2:2.
- Бремя лидера – оно непростое. Надо быть всё время в напряжении, стараться не ошибаться. Каждая ошибка становится роковой, больно бьёт психологически по команде. Выдержать это непросто. Если команда воспитана быть лидером, то ей легче, - цитирует Балахнина "Спорт день за днем".
Напомним, "Краснодар" до игры с "Химками" шел на первой строчке в турнирной таблице, однако оступился в минувшей игре и опустился на второе место после победы "Зенита" над "Оренбургом".
Следующим соперником команды Мурада Мусаева в РПЛ станет "Спартак", поединок пройдет 1 декабря на поле "быков" и начнется в 19:30 по столичному времени.
Балахнин - о положении "Краснодара" в РПЛ: бремя лидера - оно непростое. Надо быть все время в напряжении
Российский тренер Сергей Балахнин высказался после упущенной победы "Краснодара" в матче с "Химками".
Фото: Официальный сайт РПЛ