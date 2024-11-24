Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
14:00
АхматНе начат
Факел
16:30
ДинамоНе начат
Нижний Новгород
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
13:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
14:00
КАМАЗНе начат
Ротор
15:00
НефтехимикНе начат
Чайка
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
17:00
ЛиверпульНе начат
Ипсвич
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
16:00
ВильярреалНе начат
Севилья
18:15
Райо ВальеканоНе начат
Леганес
20:30
Реал МадридНе начат
Атлетик
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
14:30
КальяриНе начат
Торино
17:00
МонцаНе начат
Комо
17:00
ФиорентинаНе начат
Наполи
20:00
РомаНе начат
Лацио
22:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
17:30
МайнцНе начат
Боруссия М
19:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
17:00
РеннНе начат
Нант
19:00
ГаврНе начат
Осер
19:00
АнжеНе начат
Ницца
22:45
СтрасбургНе начат

Балахнин - о положении "Краснодара" в РПЛ: бремя лидера - оно непростое. Надо быть все время в напряжении

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Сергей Балахнин высказался после упущенной победы "Краснодара" в матче с "Химками".
Фото: Официальный сайт РПЛ
Встреча 16-го тура РПЛ прошла в субботу и завершилась со счетом 2:2.

- Бремя лидера – оно непростое. Надо быть всё время в напряжении, стараться не ошибаться. Каждая ошибка становится роковой, больно бьёт психологически по команде. Выдержать это непросто. Если команда воспитана быть лидером, то ей легче, - цитирует Балахнина "Спорт день за днем".

Напомним, "Краснодар" до игры с "Химками" шел на первой строчке в турнирной таблице, однако оступился в минувшей игре и опустился на второе место после победы "Зенита" над "Оренбургом".

Следующим соперником команды Мурада Мусаева в РПЛ станет "Спартак", поединок пройдет 1 декабря на поле "быков" и начнется в 19:30 по столичному времени.

Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится