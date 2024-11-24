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Наумов: место Соболева - на скамейке

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Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- С приходом в "Зенит" он ещё ни разу не сыграл нормально, а когда он переходил, я сказал, что Соболев – твёрдый игрок лавки. Он не будет в "Зените" играть, при том составе, который сейчас есть, - цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Напомним, во вчерашнем матче с "Оренбургом" Соболев вышел в стартовом составе и отметился желтой карточкой. В перерыве наставник сине-бело-голубых Сергей Семак заменил бывшего игрока столичного "Спартака".

Всего на счету 27-летнего форварда девять игр за клуб с берегов Невы, но отсутствуют голы и голевые передачи. Соглашение Соболева с "Зенитом" действует до середины 2027 года.

"Зенит" с 39 баллами возглавляет таблицу РПЛ. На втором месте идет "Краснодар", у которого на одно очко меньше.

Александр Соболев
Зенит
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