- С приходом в "Зенит" он ещё ни разу не сыграл нормально, а когда он переходил, я сказал, что Соболев – твёрдый игрок лавки. Он не будет в "Зените" играть, при том составе, который сейчас есть, - цитирует Наумова Vprognoze.ru.
Напомним, во вчерашнем матче с "Оренбургом" Соболев вышел в стартовом составе и отметился желтой карточкой. В перерыве наставник сине-бело-голубых Сергей Семак заменил бывшего игрока столичного "Спартака".
Всего на счету 27-летнего форварда девять игр за клуб с берегов Невы, но отсутствуют голы и голевые передачи. Соглашение Соболева с "Зенитом" действует до середины 2027 года.
"Зенит" с 39 баллами возглавляет таблицу РПЛ. На втором месте идет "Краснодар", у которого на одно очко меньше.
Наумов: место Соболева - на скамейке
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"