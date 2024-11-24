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Нападающий "Ростова" Голенков высказался о гостевой победе над ЦСКА

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Форвард "Ростова" Егор Голенков прокомментировал победу над ЦСКА в 16-м туре РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Всегда важно выигрывать в каждом матче. Тем более если посмотреть на таблицу, не всё так радужно сейчас складывается у "Ростова". В перерыве матча мне была дана обычная установка от Карпина. Важно было выйти на поле, помочь команде впереди и постараться забить гол, - цитирует Голенкова "Чемпионат".

Встреча 16-го тура РПЛ прошла на "ВЭБ Арене" 23 ноября и завершилась волевой победой ростовчан со счетом 2:1. Голенков появился на поле во втором тайме при счете 1:0 в пользу "армейцев" и спустя две минуты сравнял счет. В концовке матча форвард вновь поразил ворота хозяев и принес своей команде победу.

Коллектив Валерия Карпина имеет серию из двух побед подряд в РПЛ. В активе дончан 20 баллов, клуб идет на восьмом месте в таблице чемпионата России. 30 ноября в рамках 17-го тура РПЛ "Ростов" примет дома "Пари НН".

Егор Голенков
Ростов
ЦСКА
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