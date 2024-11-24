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Дзюба: раз в год буду говорить на все темы, откровенно отвечать на любые вопросы

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Форвард "Акрона" Артем Дзюба признался, что удивился тому, что его интервью вызвало большой резонанс.
Фото: ФК "Акрон"
- Я осознавал, что отклик будет большой, все-таки не первый раз уже, но не думал, что настолько. Значит, людям интересно, и все было не зря. Как я и сказал, буду раз в год говорить на все темы, откровенно отвечать на любые вопросы, которые касаются чего-либо. Потому что я устал от того, что люди, в том числе в футболе, между собой говорят одно, а на публике стараются оставаться белыми и хорошими, - передает слова 36-летнего форварда "Матч ТВ".

Напомним, в ноябре российский нападающий дал большое интервью, в котором, в частности, раскритиковал некоторых своих бывших тренеров, а также футбольных комментаторов.

В текущем сезоне экс-игрок "Спартака", "Зенита" и "Локомотива" провел в составе "Акрона" восемь матчей в РПЛ, в которых ему удалось дважды поразить ворота соперников и сделать три голевые передачи на партнеров. В Кубке России форвард принял участие в одном матче.

Дзюба выступает за тольяттинский клуб с сентября этого года. Его контракт с "Акроном" рассчитан до июня следующего года. В пятницу, 22 ноября, "Акрон" в гостях встречался с "Рубином" и проиграл со счетом 0:3. Дзюба провел на поле весь матч.

Артем Дзюба
Акрон
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