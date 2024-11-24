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"Спартак" сдал паровоз на металлолом". "Фратрия" - о победе красно-белых в дерби с "Локомотивом"

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"Фратрия", объединение болельщиков столичного "Спартака", высказалась после победы своей команды в матче 16-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Бомбический матч в Москве! "Спартак" сдал паровоз на металлолом - 5:2. Угальде оформил покер и отдал голевую. Наш форвард с 12 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ! - говорится в сообщении "Фратрии".

Столичное дерби состоялось 23 ноября на арене "Спартака" и завершилось победой хозяев со счетом 5:2. После 16-ти туров в активе "Спартака" 31 балл, клуб находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с "Краснодаром", матч пройдет 1 декабря.

"Локомотив" имеет в своей копилке 34 очка и идет на третьей строчке в таблице. В следующем туре "железнодорожники" примут дома "Химки", встреча состоится 1 декабря. Лидером РПЛ является петербургский "Зенит", который в субботу одолел "Оренбург" (1:0).

Спартак
Локомотив
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