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Полузащитник "Спартака" Зорин: хотели отомстить "Локомотиву" за матч первого круга

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Футболист столичного "Спартака" Даниил Зорин высказался о победе над "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Мы хотим победить в любом матче, особенно в дерби. Конечно, мы помнили результат матча первого круга и хотели отомстить "Локомотиву". Сегодня это получилось, - цитирует Зорина "Евро-Футбол.Ру".

Встреча прошла в субботу и завершилась победой команды Деяна Станковича со счетом 5:2. Зорин появился на поле в концовке матча, но не отметился голевыми действиями. "Спартак" благодаря победе в дерби поднялся на четвертое место в РПЛ, в активе красно-белых 31 балл.

20-летний Зорин в этом сезоне РПЛ появлялся на поле в четырех матчах, но не смог забить или ассистировать партнерам. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до 2026 года, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 700 тысяч евро.

Даниил Зорин
Спартак
Локомотив
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