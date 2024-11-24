"Не хотел бы это комментировать. Если есть какое-то предложение, то будем разговаривать об этом в зимнюю паузу или после окончания сезона. То есть в межсезонье, а не когда у нас идут важные матчи в чемпионате и в Кубке", - цитирует Кокарева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что португальская "Боавишта" заинтересована в приобретении голкипера "Химок" Никиты Кокарева. В текущем сезоне вратарь провел за подмосковный клуб во всех турнирах 12 матчей, пропустил 26 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 4-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 650 тысяч евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 16-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю набранными очками.
Голкипер "Химок" Кокарев - о возможном переходе в "Боавишту": будем разговаривать об этом в зимнюю паузу
Вратарь подмосковных "Химок" Никита Кокарев высказался о возможном переходе в португальскую "Боавишту".
Фото: ФК "Химки"