"Угадьде техничнее и настырнее нападающих ЦСКА. Уровень Мусаева и Гуарирапы не сопоставим с уровнем костариканца. У Манфреда исполнительное мастерство выше. Посмотрите, как он открывался и забивал "Локомотиву"! Бежал туда, за спину. А Тамерлан и Сауль от ворот практически бегут", - цитирует Масалитина "РБ Спорт".
Вчера, 23-го ноября, московский "Локомотив" на выезде уступил "Спартаку" со счетом 2:5 в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами в той встрече отметились Угальде (покер), Барко, Пиняев и Ньямси.
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 9 миллионов евро. В 17-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Краснодаром".
Вчера, 23-го ноября, московский ЦСКА на своем поле уступил "Ростову" в 16-м туре РПЛ со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились: Келлвен и Голенков (дубль). На данный момент команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 27-ю набранными очками.
Масалитин: Угадьде техничнее и настырнее нападающих ЦСКА. Уровень Мусаева и Гуарирапы не сопоставим с уровнем Манфреда
Фото: ФК "Спартак"