Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
14:00
АхматНе начат
Факел
16:30
ДинамоНе начат
Нижний Новгород
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Черноморец
14:00
КАМАЗНе начат
Ротор
15:00
НефтехимикНе начат
Чайка
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
17:00
ЛиверпульНе начат
Ипсвич
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
16:00
ВильярреалНе начат
Севилья
18:15
Райо ВальеканоНе начат
Леганес
20:30
Реал МадридНе начат
Атлетик
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
14:30
КальяриНе начат
Торино
17:00
МонцаНе начат
Комо
17:00
ФиорентинаНе начат
Наполи
20:00
РомаНе начат
Лацио
22:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
17:30
МайнцНе начат
Боруссия М
19:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
17:00
РеннНе начат
Нант
19:00
ГаврНе начат
Осер
19:00
АнжеНе начат
Ницца
22:45
СтрасбургНе начат

Масалитин: Угадьде техничнее и настырнее нападающих ЦСКА. Уровень Мусаева и Гуарирапы не сопоставим с уровнем Манфреда

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Угадьде техничнее и настырнее нападающих ЦСКА. Уровень Мусаева и Гуарирапы не сопоставим с уровнем костариканца. У Манфреда исполнительное мастерство выше. Посмотрите, как он открывался и забивал "Локомотиву"! Бежал туда, за спину. А Тамерлан и Сауль от ворот практически бегут", - цитирует Масалитина "РБ Спорт".

Вчера, 23-го ноября, московский "Локомотив" на выезде уступил "Спартаку" со счетом 2:5 в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами в той встрече отметились Угальде (покер), Барко, Пиняев и Ньямси.

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 9 миллионов евро. В 17-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Краснодаром".

Вчера, 23-го ноября, московский ЦСКА на своем поле уступил "Ростову" в 16-м туре РПЛ со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились: Келлвен и Голенков (дубль). На данный момент команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 27-ю набранными очками.

Спартак
Манфред Угальде
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится