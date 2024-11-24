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Агент Козлова высказался об игре полузащитника за "Краснодар"

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Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Данилы Козлова, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мы оцениваем всё в положительном ключе. Данила будет получать всё больше игрового времени. Да, в последнем матче с "Химками" он не сыграл, но каждый его выход на поле конструктивен и он всегда приносит пользу команде. Не вижу ничего критичного. Но, конечно, мы надеемся на большую игровую практику", - цитирует агента "Чемпионат".

Данила Козлов перешел в "Краснодар" из калининградской "Балтики" в летнее трансферное окно за 1,25 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.

После 16-ти сыгранных туров южане располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на одно очко. В 17-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет на своем поле московский "Спартак".

Краснодар
Данила Козлов
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