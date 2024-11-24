"Мы оцениваем всё в положительном ключе. Данила будет получать всё больше игрового времени. Да, в последнем матче с "Химками" он не сыграл, но каждый его выход на поле конструктивен и он всегда приносит пользу команде. Не вижу ничего критичного. Но, конечно, мы надеемся на большую игровую практику", - цитирует агента "Чемпионат".
Данила Козлов перешел в "Краснодар" из калининградской "Балтики" в летнее трансферное окно за 1,25 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
После 16-ти сыгранных туров южане располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на одно очко. В 17-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет на своем поле московский "Спартак".
Агент Козлова высказался об игре полузащитника за "Краснодар"
Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Данилы Козлова, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"