"Кто лучший футболист РПЛ на вашей позиции? Я - лучший игрок лиги на своей позиции. А Дуглас Сантос? Тоже нормальный, хороший игрок", - приводит слова Ориньо "РБ Спорт".
Ориньо, выступающий на позиции левого крайнего защитника, присоединился к "Химкам" летом этого года. За подмосковную команду 29-летний бразилец провел 14 матчей и отметился одной голевой передачей.
Футболист "Зенита" Дуглас Сантос, играющий на аналогичной позиции записал на свой счет в этом сезоне четыре ассиста в 21 игре за сине-бело-голубых.
Защитник "Химок" Ориньо: я - лучший игрок РПЛ на своей позиции
Игрок "Химок" Ориньо заявил, что он лучший левый защитник в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"