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Защитник "Химок" Ориньо: я - лучший игрок РПЛ на своей позиции

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Игрок "Химок" Ориньо заявил, что он лучший левый защитник в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
"Кто лучший футболист РПЛ на вашей позиции? Я - лучший игрок лиги на своей позиции. А Дуглас Сантос? Тоже нормальный, хороший игрок", - приводит слова Ориньо "РБ Спорт".

Ориньо, выступающий на позиции левого крайнего защитника, присоединился к "Химкам" летом этого года. За подмосковную команду 29-летний бразилец провел 14 матчей и отметился одной голевой передачей.

Футболист "Зенита" Дуглас Сантос, играющий на аналогичной позиции записал на свой счет в этом сезоне четыре ассиста в 21 игре за сине-бело-голубых.

Химки
Дуглас Сантос
Зенит
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