"Проиграть можно по-разному. ЦСКА теряет очки в последних матчах в очень бесславном стиле. Команда действует скучно. Нападение ЦСКА — кровь из глаз, так беззубо играть в атаке нельзя. Эту проблему Николичу надо срочно решать, иначе может опоздать", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Вчера, 23-го ноября, московский ЦСКА на своем поле уступил "Ростову" в 16-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Келлвен и Голенков (дубль). После 16-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками. В 17-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет на своем поле с "Рубином".
Напомним, что "армейцы" сыграли вничью с казанским "Рубином" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России - 0:0.
Пономарев: нападение ЦСКА — кровь из глаз, так беззубо играть в атаке нельзя
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА