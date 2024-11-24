"Учитывая ход матча, "Факел" заслужил победу и был лучше "Динамо". Гол на последних секундах — огненные эмоции, счастье. Мы становились острее и наглее с каждой минутой, хотели выжать этот момент. Хорошо, что получилось забить", - цитирует Якимова "Матч ТВ".
Сегодня, 24-го ноября, воронежский "Факел" сыграл вничью с московским "Динамо" на своем поле в 16-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1, забитыми мячами отметились Фомин и Гиоргобиани.
После 16-ти сыгранных туров воронежцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю набранными очками. В 17-м туре чемпионата России команда Дмитрия Пятибратова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо". Напомним, что "Факел" вылетел из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе турнира.
Полузащитник "Факела" Якимов: мы заслужил победу и были лучше "Динамо"
Полузащитник "Факела" Вячеслав Якимов высказался о ничьей с "Динамо" в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Факел"