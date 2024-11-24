Голенков - о дубле в ворота ЦСКА: удача - большой фактор в этих голах

"Считаю ли, что я переломил игру? В какой-то степени да. Удача — большой фактор в этих голах. Были рикошеты, мяч отскакивал именно ко мне. С большой долей фарта, мне оставалось кивнуть в угол. Хотя я стараюсь всегда ждать такие моменты", - цитирует Голенкова "РБ Спорт".
Вчера, 23-го ноября, "Ростов" на выезде одержал победу над московским ЦСКА в 16-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1, Егор Голенков отметился дублем, а забитый мяч в составе "армейцев" на свое счет записал Келлвен.
В текущем сезоне Егор Голенков провел за ростовчан во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2026 года.
В летнее трансферное окно сообщалось, что Егор Голенков интересен ряду российских клубов. В клубе заявили, что не продадут нападающего дешевле, чем за 10 миллионов евро.