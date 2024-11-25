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Источник: руководство "Спартака" определится с новым спортивным директором в ближайшие 7 дней

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По информации СМИ, руководство "Спартака" определится с кандидатом на пост спортивного директора московского клуба на грядущей неделе.
Фото: ФК "Спартак"
Прежний спортивный директор красно-белых Томаш Амарал 10 ноября покинул клуб по соглашению сторон. Португальский специалист, который ранее трудился в лиссабонской "Бенфике", занимал указанную должность в "Спартаке" с 1 января 2024 года.

После 16-го тура "Спартак", набрав 31 очков, делит с московским "Динамо" 4-5 место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Деяна Станковича 1 декабря на выезде сыграет против футбольного клуба "Краснодар".

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Спартак
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