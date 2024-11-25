"Когда нападающие не забивают, они сникают. Посмотрите на того же Гуарирапу. С ним вообще непонятно. Вся игра потускнела. Уверенности у него нет из-за отсутствия голов. Гуарирапа похож на Соболева по статистике и по неуверенности. Форварды должны забивать голы. Кто забивать-то будет, если не нападающие?", - приводит слова Масалитина Legalbet.
Сауль Гуарирапа с сентября 2024 года играет за московский ЦСКА на правах аренды, рассчитанной на срок до конца текущего сезона. После перехода из футбольного клуба "Сочи" 22-летний футболист в общей сложности принял участие в 13 официальных матчах, в которых ни разу не отметился результативными действиями (голами или голевыми передачами).
Александр Соболев с августа 2024 года играет за петербургский "Зенит". После перехода из московского "Спартака" 27-летний нападающий в общей сложности принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу (все результативные действия пришлись на матчи Кубка России, а не РПЛ).
Масалитин назвал, что есть общего между форвардами Гуарирапой из ЦСКА и Соболевым из "Зенита"
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин сравнил нападающего "армейцев" Сауля Гуарирапу с форвардом "Зенита" Александром Соболевым.
Фото: ПФК ЦСКА