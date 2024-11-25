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Попов: отсутствие результата у "Ахмата" явно связано с Ташуевым

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Бывший защитник "Рубина" Алексей Попов прокомментировал отсутствие у Сергея Ташуева результата в "Ахмате".
Фото: РФК "Ахмат"
"Явно это связано с ним самим, потому что это уже не единственная команда, которая при нем не дает результат. Значит, неправильно построить тренировочный процесс, не на тех людей понадеялся, не тот штат набрал", - приводит слова Попова "Спорт День за Днем".

Сергей Ташуев занял пост главного тренера "Ахмата" в начале сентября 2024 года, подписав контракт сроком на два года. На данный момент после 16-го тура грозненский клуб с 9 набранными очками в турнирной таблице чемпионата России занимает предпоследнее, пятнадцатое место, которое означает по итогам сезона прямой вылет в Первую лигу.

В следующем туре "Ахмат" 2 декабря на своём поле встретится с московским "Динамо".

Ахмат
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