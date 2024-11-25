"Явно это связано с ним самим, потому что это уже не единственная команда, которая при нем не дает результат. Значит, неправильно построить тренировочный процесс, не на тех людей понадеялся, не тот штат набрал", - приводит слова Попова "Спорт День за Днем".
Сергей Ташуев занял пост главного тренера "Ахмата" в начале сентября 2024 года, подписав контракт сроком на два года. На данный момент после 16-го тура грозненский клуб с 9 набранными очками в турнирной таблице чемпионата России занимает предпоследнее, пятнадцатое место, которое означает по итогам сезона прямой вылет в Первую лигу.
В следующем туре "Ахмат" 2 декабря на своём поле встретится с московским "Динамо".
Попов: отсутствие результата у "Ахмата" явно связано с Ташуевым
Бывший защитник "Рубина" Алексей Попов прокомментировал отсутствие у Сергея Ташуева результата в "Ахмате".
Фото: РФК "Ахмат"