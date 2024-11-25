"Считаю, что с прошлого сезона мы стали сильнее во всех аспектах. Есть ли ощущение, что непобедимого "Зенита" больше нет? Возможно, они стали чаще отдавать свои игры. Скорее, они уже не непобедимые. Если мы будем продолжать играть также, как играли первый круг, думаю, что наши шансы увеличиваются", - цитирует Кривцова "СЭ".
По итогам 16-ти туров "Зенит" возглавляет чемпионскую гонку в Премьер-лиге. В активе сине-бело-голубых 39 очков. "Краснодар" занимает 2-е место с 38-ю очками. Тройку лидеров занимает московский "Локомотив", который в 16-ти матчах набрал 34 очка.
До зимнего перерыва в РПЛ состоятся еще два тура. В 17-м туре "Зенит" сыграет дома с "Крыльями Советов", "Краснодар" примет на своем поле московский "Спартак", а "Локомотив" сыграет в Москве с "Химками". Все матчи будут сыграны в воскресенье, 1-го декабря. В 18-м туре "Зенит" сыграет дома с "Акроном" 7-го декабря, а "Краснодар" и "Локомотив" встретятся в очном матче 8-го декабря.
Полузащитник "Краснодара" Кривцов: "Зенит" стал чаще отдавать игры, они уже не непобедимые
Хавбек "Краснодара" Никита Кривцов высказался о шансах команды в борьбе с "Зенитом" за победу в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"