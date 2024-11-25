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Защитник "Хиомк" Джикия рассказал о восстановлении после травмы, полученной в матче с "Динамо"

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Центральный защитник "Химок" рассказал о своем состоянии здоровья.
Фото: ФК "Химки"
"Во время паузы на сборные я был травмирован, но сейчас уже получше", - цитирует Джикию "Чемпионат".

Георгий Джикия получил травму в матче 13-го тура чемпионата России с московским "Динамо" (3:4). Джикия перешел в подмосковные "Химки" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 5 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 3 миллиона евро.

Химки
Георгий Джикия
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