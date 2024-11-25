"Соболев — сильный и большой футболист. Он — так называемый "таргет мэн", наконечник. Но мне сложно рассуждать о нем, я не защитник, я не противостоял ему. Лучше спросить о нем Переса и Касимова, они ему противостояли", - цитирует Башича "РБ Спорт".
В 16-м туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на своем поле уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:1, единственным забитым мячом отметился Александр Ерохин.
Александр Соболев перешел в петербургский клуб из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел за "Зенит" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.
Башич: Соболев - сильный и большой футболист. Он - так называемый "таргет мэн"
Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"