"Приму ли я Дзюбу в свой штаб, если он захочет поработать тренером после завершения карьеры? Артем уже сказал, что пойдет к Слуцкому. (Смеется.) А так, конечно — с превеличайшим удовольствием", - цитирует Тедеева "РБ Спорт".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинский клуб во всех турнирах 9 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт нападающего с "Акроном" рассчитан до конца этого сезона.
После 16-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками в своем активе.
Тедеев: с превеличайшим удовольствием приму Дзюбу в тренерский штаб
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев заявил, что готов принять Артема Дзюбу в тренерский штаб.
Фото: ФК "Акрон"