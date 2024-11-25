CIES Football опубликовал статистику, согласно которой бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша делит 3-5 места среди лучших защитников по игре головой.
"Это действительно важное достижение. Виллиан — в топ-3 защитников в мире по игре на втором этаже. Полагаю, это говорит многое о нем. Он фантастический футболист, который выделятся среди всех, он продолжит подтверждать свой статус одного из лучших игроков в России", - цитирует агента "РБ Спорт".
Виллиан Роша перешел в московский ЦСКА из португальского "Портимоненсе" осенью 2022 года за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне центральный защитник провел во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 6 миллионов евро.
Напомним, что защитник получил три матча дисквалификации за участие в драке в матче 14-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" (0:2). После 16-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками в своем активе.
Агент Роши: Виллиан входит в топ-3 защитников в мире по игре на втором этаже
Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказался об игре своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА