- Не хочу ли получить паспорт РФ? Нет, таких мыслей и предложений у меня не было. У меня есть чешский паспорт, не ищу другого гражданства. Можно было бы не получать рабочую визу? Для меня это не большая проблема. Если вдруг мне не захотят дать визу, значит, это судьба и надо искать новую работу. Я не думаю о российском паспорте, мне он не нужен.
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка тренирует в России с 2020 года. До 2023 года чешский специалист возглавлял "Оренбург".
После 16 проведенных туров команда Лички набрала 31 очко и занимает пятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В четверг, 28 ноября, бело-голубые проведут ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против столичного "Локомотива". Встреча пройдет на стадионе "РЖД Арена". Напомним, первая игра завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:1.
Источник: "Матч ТВ"
Личка: не думаю о российском паспорте, мне он не нужен
Главный тренер столичного "Динамо" Марцел Личка рассказал, что ему не нужно российское гражданство.
Фото: ФК "Динамо"