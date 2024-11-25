"Угальде - сумасшедший? Да! Он топ-нападающий. Ты это видел? Четыре гола…" - приводит "РБ Спорт" слова Николсона.
Напомним, нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде поучаствовал во всех голах команды, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу в матче 16-го тура РПЛ против "Локомотива" (5:2). Всего на счету костариканца, возглавившего гонку бомбардиров чемпионата России, 12 забитых голов. Форвард красно-белых опережает хавбека "железнодорожников" Алексея Батракова на два мяча.
Николсон: Угальде - сумасшедший, топ-нападающий!
Форвард "Спартака" Шамар Николсон прокомментировал результативность своего партнера по атаке Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"