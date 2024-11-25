- Думаю, что приезд "Краснодара" в Тюмень — событие и праздник для города. Готовимся к матчу. Сделаем все зависящее от нас, а там — как будет. Игра покажет. 100% будем стараться. Команда окрылена приездом одного из лидеров РПЛ. Но не все ребята играли с такой командой. Может, кому-то и не посчастливиться сыграть. Однако для меня и для них — это событие.
Матч 1/4 финала 1-го этапа Пути регионов Кубка России между "Тюменью" и "Краснодаром" состоится завтра, 26 ноября. Игра пройдет на стадионе "Геолог" в Тюмени и начнется в 16:00 по московскому времени.
Подопечные Игоря Меньщикова на пути к четвертьфиналу турнира обыграли "Челябинск" (2:0), владикавказскую "Аланию" (0:0, по пен. 4:3) и на прошлой стадии разгромили "Амкар" со счетом 3:0.
"Краснодар" по итогам 16 туров российской Премьер-лиги набрал 38 очков и располагается на втором месте в таблице. Команда Мурада Мусаева отстает от лидирующего "Зенита" на один балл. "Тюмень" после 20 сыгранных матчей набрала 12 очков и занимает последнюю строчку, замыкая турнирную таблицу Первой лиги.
Источник: "Чемпионат"
Главный тренер "Тюмени" - о матче с "Краснодаром": команда окрылена приездом одного из лидеров РПЛ
Наставник "Тюмени" Игорь Меньщиков поделился ожиданиями от четвертьфинала Пути регионов Кубка России против "Краснодара".
Фото: ФК "Тюмень"