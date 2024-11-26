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Байрамян: у "Ростова" боевой настрой на ответный матч Кубка России со "Спартаком"

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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о предстоящем матче Кубка России со "Спартаком".
Фото: РПЛ
"У "Ростова" боевой настрой на ответный матч Кубка России со "Спартаком"! Встреча с красно-белыми — это всегда интересно. Я уже не в первый раз говорю о том, что с ними очень интересные игры. Они и сами играют, и дают играть", - цитирует Байрамяна "РБ Спорт".

Завтра, 27-го ноября, "Ростов" примет на своем поле московский "Спартак" в рамках ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу южан, матч проходил в Москве.

После 16-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками. Красно-белые занимают 4-е место с 31-м очком в своем активе.

Ростов
Спартак
Хорен Байрамян
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