- Самое главное, чтобы у клуба был результат и в команде играли хорошие футболисты. Всё-таки "Спартаку" уже пора завоёвывать трофеи. Болельщики засиделись и заждались, - цитирует Юрана Legalbet.
В 16-м туре РПЛ коллектив Деяна Станковича на своем поле разгромил "Локомотив" со счетом 5:2. В активе красно-белых 31 балл, клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет против "Краснодара", матч пройдет 1 декабря, начало игры запланировано на 19:30 мск.
Завтра, 27 ноября, "Спартак" в ответном матче 1/4 финала Кубка России сыграет с "Ростовом", стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. В первой игре, напомним, красно-белые проиграли со счетом 0:1.
Юран: "Спартаку" уже пора завоёвывать трофеи
Экс-игрок столичного "Спартака" Сергей Юран высказался о выступлении красно-белых.
Фото: Официальный сайт РПЛ