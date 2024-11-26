Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Тюмень
3 - 3 (П 2 - 4) 3 324
КраснодарЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
АкронПерерыв
ЦСКА
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спарта
20:45
АтлетикоНе начат
Слован
20:45
МиланНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
АрсеналНе начат
Янг Бойз
23:00
АталантаНе начат
Барселона
23:00
БрестНе начат
Байер
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Интер
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Манчестер Сити
23:00
ФейеноордНе начат
Бавария
23:00
ПСЖНе начат

Юран: "Спартаку" уже пора завоёвывать трофеи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок столичного "Спартака" Сергей Юран высказался о выступлении красно-белых.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Самое главное, чтобы у клуба был результат и в команде играли хорошие футболисты. Всё-таки "Спартаку" уже пора завоёвывать трофеи. Болельщики засиделись и заждались, - цитирует Юрана Legalbet.

В 16-м туре РПЛ коллектив Деяна Станковича на своем поле разгромил "Локомотив" со счетом 5:2. В активе красно-белых 31 балл, клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет против "Краснодара", матч пройдет 1 декабря, начало игры запланировано на 19:30 мск.

Завтра, 27 ноября, "Спартак" в ответном матче 1/4 финала Кубка России сыграет с "Ростовом", стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. В первой игре, напомним, красно-белые проиграли со счетом 0:1.

Сергей Юран
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится